الهايس يكشف عن وجود بوادر صرعات جديدة بين محمد الحلبوسي و خميس الخنجر

كشف رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، الاثنين، عن وجود بوادر صرعات جديدة بين رئيسي تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر للاستحواذ على مناصب سيادية في الحكومة المقبلة.

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بالرغم من الاجتماعات والحوارات الجارية بين رئيس كتلة عزم رجل خميس الخنجر ورئيس كتلة تقدم محمد الحلبوسي الا ان هذه الحوارات لم تسفر على انهاء كافة الخلافات التي تتمثل في رغبة الطرفين الاستحواذ على المناصب السيادية في الحكومة المقبلة ويرى كل طرف له الاحقية بالظفر على المناصب العليا”.

واضاف ان “عزم تحاول جاهدة لضم كتل واحزاب ومستقلين الى ائتلافهم من اجل مجابهة تطلعات الحلبوسي الذي يبذل جهودا كبيرة للبقاء في منصبه السابق”.

ولفت الهايس الى ان “الخنجر يحاول اثبات الوجود وكسب ود الشارع السني ومن خلال التركيز على ملفات عودة النازحين والتعويضات والمفقودين والبطالة وهي اهم الملفات العالقة التي تستخدمها الكتل والاحزاب السنية في تمرير مشاريعها”.