التربية تصدر تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2021 – 2022 .
وذكرت الوزارة في بيان ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاربعاء الموافق (15 كانون الاول 2021) ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية للدراسة الابتدائية والثانوية (المتوسط والاعدادي)".
وتابعت، "على ان يكون يوم الثلاثاء الموافق (25 كانون الثاني 2022) آخر موعد لاستلام الاستمارات من إدارات المدارس".
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