الصقور من القيادات السنية تطيح بآمال الحلبوسي في تجديد رئاسته للبرلمان

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن اجماع بين الصقور والقيادات السنية على رفض التجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، مؤكدا أن تحالف عزم بات منافسا قويا.

وقال المصدر إن “هناك اجماعا سياسيا حصل بين الصقور والقيادات داخل المكون السني برفض التجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لولاية رئاسية ثانية”.

وأضاف المصدر، أن “تحالف عزم بات منافسا قويا على منصب رئيس مجلس النواب ولديه أكثر من مرشح للمنصب”، متوقعا أن “يشهد المنصب خلافا سنيا كبيرا بمرور الأيام”.

وكان تحالف عزم كشف، مساء امس السبت، عن أن مقاعده سترتفع خلال الأسبوع المقبل لتتجاوز مقاعد تحالف تقدم بمقعدين، فيما أكد احقيته بمنصب رئيس مجلس النواب.