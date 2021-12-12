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قوة من النزاهة تعتقل معقبي معاملات في نينوى


كشف مصدر محلي، الأحد، عن مداهمة قوة من النزاهة لمقر دائرة تمويل نينوى واعتقال 5 من المعقبين.

وقال المصدر، إن “قوة أمنية برفقة موظفين من النزاهة داهموا مقر دائرة تمويل نينوى، واعتقلوا 5 من المعقبين وثلاثة من الموظفين في الدائرة”.

وأضاف أن “الاعتقال جاء على خلفية وجود تهم بالفساد المالي والإداري والتلاعب بالممتلكات العامة”.

وكانت اتهامات وجهت بوجود فساد كبير في دوائر التعويضات والتقاعد بمحافظة نينوى، وسط دعوات للنزاهة بالتدخل.

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