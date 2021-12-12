الامن والدفاع: الإرهاب يسعى لخدمة مصالح اميركا باستهدافه مناطق الجنوب

بين عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب المنحل بدر صائغ، ان تحول الإرهاب من ديالى وكركوك والانبار ونينوى لاستهداف محافظات الجنوب، ماهو الا رسالة تهدف الى إبقاء القوات الأميركية داخل العراق.

وقال صائغ لـ /المعلومة/، ان “الإرهاب بدأ يجدد دمائه من اجل ارباك الوضع الأمني داخل العراق وايصال رسالة للعالم ان هذا البلد مازال غير آمن، إضافة الى انها أيضا جرس انذار للأجهزة الأمنية التي تحتم عليها وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ إجراءات للحد من الاعمال الإرهابية”.

وأضاف ان “الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في العمليات الإرهابية في كركوك ونينوى وديالى والانبار وتحولها الى المحافظات الجنوبية”.

ولفت الى ان “الاعمال الإرهابية جاءت بالتزامن مع قرب اخراج القوات الأميركية من العراق، يؤكد ان هناك تفكير ومحاولة لابقاء القوات الأميركية في أراضي البلاد”.