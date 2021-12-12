المطلك: هناك غالبية سنية رافضة لتجديد ولاية الحلبوسي

اكد النائب السابق حامد المطلك , الاحد , وجود رفض سني بالتجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، مشيرا الى دخول عدة أسماء على خط المنافسة على المنصب.

وقال المطلك في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التوجه العام للقوى السياسية للمرحلة السياسية المقبلة اجراء تغيير جذري للعملية السياسية”, مبينا ان “التغيير سيشمل أولا عدم التجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث”.

وأضاف، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رغم سعيه الحثيث لاستقطاب القوى السياسية السنية لتجديد الولاية الثانية له الا انه يواجه برفض من اغلب القوى السنية بحث تم طرح عدة أسماء لتولي المنصب بدلا عن الحلبوسي”.

وكانت النائب السابق عن محافظة نينوى جميلة العبيدي كشفت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وجود شبه اجماع سياسي على عدم تجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.