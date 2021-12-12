العصائب: الإطار والعزم متفقان بعدم التجديد للرئاسات الثلاث

اكد مدير المكتب السياسي لعصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي ، الاحد ، ان الاطار التنسيقي قريب في وجهات النظر مع تحالف العزم لاسيما بما يتعلق بعدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث.

وقال العبادي لوكالة / المعلومة /، ان “التحالفات الجارية والتي تشكلت تأتي في مرحلة النضوج للنهوض بالواقع السياسي، وان الإطار التنسيقي قريب من تحالف العزم الذي يضم 34 نائبا، ومتفقين في العديد من النقاط أبرزها عدم التجديد للرئاسات الثلاث الحالية”.

واضاف ان “تحالف عزم لديه رؤية واضحة هي ان تكون الحكومة القادمة ممثلة من جميع مكونات الشعب، وهو مطلب من قادة الاطار”.

واشار العبادي الى ان “التحالفات التي بدأت تتشكل جاءت نتيجة لقراءة الواقع السياسي والاقتصادي المعاشي، وان التحالفات تسعى لترميم ما حصل في النتائج الانتخابية الأخيرة”.