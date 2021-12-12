عضو تحالف الفتح مختار الاسدي : برهم صالح تجاهل تاريخ 100 عام بعدم حضوره احتفالية الدولة

اعتبر عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، غياب رئيس الجمهورية عن الاحتفال المئوي بالدولة العراقية “تصرف غير مسؤول”.

وقال الموسوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “رئيس الجمهورية تجاهل مئة عام من تاريخ الدولة العراقية ولم يحضر الاحتفال رغم كونه أحد اركان الحكومة “مشيراً الى أن “الرئيس برهم صالح تجاهل تاريخ 100 عام بعدم حضوره”.

وأضاف أن “الرئاسات الثلاث تتصرف بعقلية الضيف وغير مهتمين بالدولة او بشيء اخر سوى مصالحهم الشخصية او عدد مقاعدهم في البرلمان المقبل”.

وبين أن “عدم وجود رئيس الجمهورية يوم امس في احتفالية الدولة المئوية هو تصرف غير لائق وغير مقبول”.

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح تخلف عن حضور احتفالية تأسيس الدولة العراقية المئوية يوم امس السبت .