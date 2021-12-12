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بالوثيقة.. توجيه من الصحة يخص تلقيح المواطنين


أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، على تلقيح المواطنين دون الحاجة لاكتمال العدد المطلوب لفتح قناني لقاح كوفيد19.

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، إنه "استناداً إلى موافقة الوزير، ومن خلال الإطلاع على سير العملية التلقيحية بلقاحات كوفيد19، في منافذكم التلقيحية ولضمان تلقيح كافة المواطنين الراغبين بالتلقيح خلال أوقات الدوام الرسمي".

وأضافت، "تنسب عدم انتظار اكتمال عدد معين من المستفيدين لفتح قناني اللقاح في الجلسات التلقيحية والالتزام بتلقيح كافة المراجعين، وحتى نهاية الدوام الرسمي".

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