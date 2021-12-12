مدير ناحية البغدادي: عدد القوات الامريكية في قاعدة الأسد غير معلوم ولم نشهد انسحابا!

اكد مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي , الاحد , ان عدد القوات الامريكية داخل قاعدة عين الأسد غير معلوم , مبينا ان الاعداد التي اعلن عنها سابقا 1000 عدا القوات التي دخلت للقاعدة بعد انسحاب القوات الامريكية من سوريا .

وقال العبيدي في حوار , ان ” عديد القوات الامريكية غير معروف سواء كان كمستشارين او مقاتلين وان المعلن هو 1000 مقاتل بضمنهم المستشارين ” .

وأضاف “أننا لم نر انسحاب أي عنصر منهم، على أرض الواقع لحد الان”, مبينا انه ” اخر مرة رأينا بها قوات التحالف كانت قبل أكثر من ستة أشهر وذلك منذ انسحابهم من مواقعهم على الحدود العراقية – السورية لينظموا الى من معهم داخل قاعدة عين الأسد, حيث دخلوا آنذاك بأكثر من 70 آلية” .

واوضح العبيدي، إنه ” في الوقت الذي دخلت به قوات التحالف الى قاعدة، لمساندة القوات العراقية بالحرب ضد داعش، كان عددهم لا يتجاوز الألف عنصر, رغم أننا متأكدين من وجود العدد داخل القاعدة الان، إلا أننا لم نرى انسحاب أي عنصر منهم، على أرض الواقع”