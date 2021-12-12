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الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل وزارة العمل


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق داخل مخزن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وذكرت المديرية في بيان إن "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق بسيط اندلع داخل مخزن على سطح بناية داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط بغداد".

وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية، وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

 

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