خبير امني : : كردستان تتعامل كدولة مع بغداد وتوفر معبر امن للمطلوبين إلى القضاء

كشف الخبير الأمني، عدنان الكناني، بان “المنافذ العراقية الجنوبية والوسطى لم تسجل اي عملية خروب لمطلوبين للقضاء إلى الخارج عدى الإقليم”.

وقال الكناني، في تصريح ل /المعلومة/، أن “الإقليم تتعامل مع الحكومة العراقية وكأنه دولة مستقلة ولا تشملها القوانين الاتحادية الخاصة بالأمن القومي وما يخص ملف الشخصيات السياسية والعسكرية المطلوبة للعراق”.

ولفت إلى أن “المطلوبين إلى القضاء أصبح ممرهم للهروب من العدالة عبر كردستان التي تساعدهم بطرق او بأخرى بالفرار إلى الخارج او حمايتهم داخل محافظات الإقليم وهذا ما يعيب الحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “مطار الإقليم عبارة عن معبر جوي أمن للشخصيات السياسية المطلوبة إضافة إلى مرتكبي الجرائم وداعمي الإرهاب لذلك لا تجد منفذ أخر نشط غير الإقليم برا وجوا”.