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العصائب: سلاح المقاومة سيضع حدا لمبررات بقاء الاحتلال الامريكي


أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، السبت، بان “فصائل المقاومة لن تسمح بإيجاد مبرر لتمديد بقاء القوات الأجنبية في العراق”.

وقال الربيعي، في تصريح ل /المعلومة/، إن “سلاح فصائل المقاومة داعم أساسي للقرار الشعبي والبرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد”، لافتا إلى أن” الخروج لكل القوات العسكرية القتالية التابعة للاحتلال دون استثناء”.

وأضاف، أن “افتعال الإرهاب والإحداث لن يبرر بقاء تلك القوات المرفوضة من الشعب ووفق هذا الأمر تكون مجبرة على ترك العراق في الوقت المحدد ولن نسمح بغير ذلك”.

وأشار إلى أن “سلاح المقاومة والإرادة الشعبية هما من سيخرج القوات المحتلة من جميع قواعدها العسكرية في البلاد وان أمر خروجها أصبح برلمانينا وشعبيا ولا شرعية لبقائها بعد الان”.

وكانت القيادة المركزية لقوات الاحتلال قد أعلنت أمس الجمعة، عدم إخراج قواتها العسكرية من العراق في الوقت الذي لم يتبقى من تاريخ خروجها ألا تسعة عشرة يوما.

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