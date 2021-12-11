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انباء عن مقتل “الامير العسكري” لداعش الارهابي في حوض حمرين


أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل الامير العسكري لداعش الارهابي في تلال حمرين اثر قصف جوي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث ل /المعلومة/ إن “معلومات تفيد بأن ما يسمى بالامير العسكري في داعش الارهابي لمناطق حوض حمرين في اقصى شمال شرق ديالى قتل مع احد مرافقيه بقصف جوي استهدف اوكار التنظيم السرية في عمق المطيبيجة، على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة”.

وأضاف، أن “الامير العسكري عراقي الجنسية في الاربعينات من عمره، ووفق المعلومات هو متورط بالعديد من العمليات الارهابية التي ضربت اطراف جلولاء وقره تبه في الاونة الأخيرة”، مؤكدا بان “قتله ضربة اخرى لداعش الارهابي ضمن مايسمى بولاية ديالى”.

وكانت سلسلة اوكار داعشية استهدفت بضربات جوية عنيفة صباح اليوم في عمق المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

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انباء عن مقتل “الامير العسكري” لداعش الارهابي في حوض حمرين
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