خبير أمني: الخروج الأميركي من العراق “مجرد كلام على ورق”

اكد الخبير الأمني كاظم الحاج , السبت , ان بيان مستشارية الامن القومي والوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي مجرد كلام على الورق وليس له اثر على الواقع , مبينا ان ما قاله الجنرال الأمريكي بشان بقاء القوات القتالية دليل على ان البيان خدعة.

وقال الحاج في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاستراتيجية الامريكية ثابتة مهما تغيرت الوجوه والشخصيات لمنطقة الشرق الأوسط ومن أهدافها الهيمنة على مصادر الطاقة وحماية خطوط الطاقة والهدف الرئيس حماية الكيان الصهيوني الإسرائيلي”, مبينا ان “خروج الولايات المتحدة من العراق مجرد كلام على الورق”.

وأضاف ان “ثقة الحكومة العراقية ومسؤوليها بالامريكان مجرد سراب والدليل الأكبر تصريح الجنرال الأمريكي ماكنزي بإبقاء 2500 مقاتل في العراق والذي كشف زيف الإعلان عن خروجهم من قبل مستشارية الامن القومي والوفد المفاوض”.

وكان عضو تحالف الفتح محمد البلداوي طالب في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الحكومة بتوضيح حقيقة التناقض بين تصريحات مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وقائد الجيش الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط الجنرال ماكنزي بشأن مصير القوات القتالية الأميركية.