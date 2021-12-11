أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن دخول 19 صهريج أوكسجين طبي من الكويت إلى العراق، خلال 10 ايام.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "دعماً للكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، مركز كمرك سفوان الحدودي يقوم بتسهيل دخول مادة الاوكسجين الطبي لصالح وزارة الصحة العراقية قادمة من دولة الكويت الشقيقة والبالغ عددها (١٩ ) صهريجاً".

وبينت، أن "دخول تلك الصهاريج كان للفترة من ١/ ١٢ ولغاية ١١/ ١٢ بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية".