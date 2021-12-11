الاطار يوسع دائرة اجتماعاته و”أوراق” تسبق اللقاء المرتقب مع التيار

كشف الاطار التنسيقي، السبت، عن اجتماع مرتقب سيضم قادة الاطار مع قوى سياسية من خارجه للتنسيق للمرحلة المقبلة، فيما أكد قرب انعقاد الاجتماع المرتقب مع التيار الصدري.

وقال عضو تحالف الفتح احدى ابرز مكونات الاطار فاضل جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السياسية في الاطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية من خارج الاطار سيعقدون قريبا اجتماع للتنسيق للمرحلة المقبلة”, مبينا أن “زعماء الاطارالتنسيقي سيحضرون الاجتماع المهم دون الكشف عن تفاصيله” .

وأضاف جابر، ان “اللجان المشتركة التي انبثقت عن الاجتماع الأول بين زعماء وقادة القوى السياسية في الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مازالت مستمرة وستنتهي باعداد أوراق تتعلق بالمرحلة المقبلة الى قادة الاطار والتيار”, مرجحا ان “يتم لقاء قريب بين الاطار والتيار” .