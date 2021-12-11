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سياسي كردي: الاقليم على شفا انتفاضة شعبية جراء الاحتقان


حذر السياسي الكردي بيستون فائق , السبت , من ان الشارع الكردي محتقن وعلى شفا انتفاضة شعبية جراء هيمنة الحزبين الكرديين على المناصب التنفيذية والأمنية, مؤكدا ان التظاهرات والاحتجاجات في السليمانية ستستمر وقد يتسع نطاقها.

وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التظاهرات والاحتجاجات الطلابية في محافظة السليمانية دخلت فيها عناصر من قوى مناهضة للنظام في الإقليم ورفعت شعارات منددة بسياسات حكومة الإقليم المهيمنة عليها شخصيات محددة وعائلية من الحزبين”.

وأضاف، أن “الشارع الكردي محتقن وعلى شفا انتفاضة شعبية جراء هيمنة الحزبين الكرديين على المناصب التنفيذية والأمنية وسياساتهما السيئة التي أدت الى وجود فوارق وهوة كبيرة بين العوائل الحاكمة وبقية الشعب الكردي”.

وأوضح فائق، أن “التظاهرات والاحتجاجات في السليمانية ستستمر وقد سيتسع نطاقها لتشمل بقية محافظات الإقليم خلال الأيام القادمة نتيجة إصرار النظام الحاكم و تضييقه على الناقمين من أبناء الشعب الكردي من قبل الأجهزة الأمنية القمعية التابعة للحزبين الاتحاد والديمقراطي ”

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