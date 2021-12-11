الدفاع المدني: 10 ملايين دينار غرامة بحقِّ المخالفين لشروط السلامة

تستعدّ مديريَّة الدفاع المدني للعمل لفرض غرامات جديدة تصل إلى 10 ملايين دينار للمخالفين لشروط السلامة مع إغلاق مشاريعهم المخالفة، بينما أكدت أنَّ التعليمات السابقة لم تكن رادعة ما تسبب بزيادة حوادث الحرائق حتى وصلت إلى 29 ألف حادثة خلال العام الحالي.

وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان للصحيفة الرسمية إنَّ "المديرية سعت إلى تعديل بعض التعليمات والإسراع في تطبيقها حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم".

وأوضح أنَّ "التعليمات السابقة كانت غير رادعة مما تسبب بوجود آلاف المشاريع والمحال والمعامل المخالفة لشروط السلامة، وبالتالي كانت هناك زيادة سنوية بمعدل حوادث الحرائق".

وبين بوهان أنَّ "التعديل تضمن غلق المشروع أو المعمل أو المحل بشكل نهائي وعدم ممارسة أي نشاط صناعي أو زراعي أو اقتصادي وعدم افتتاحه لحين إزالة المخالفة وتسلم

شهادة السلامة من مديرية الدفاع المدني، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على صاحب المشروع المخالف".

وذكر أنَّ التعليمات السابقة كانت تنحصر على صاحب المشروع ويتم فرض غرامة قدرها مليون دينار، علما أنَّ الكثير من المشاريع المخالفة ذات واردات مالية عالية، وعليه يتم دفع الغرامة لأنها زهيدة".