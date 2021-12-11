الأخبار

الدفاع المدني: 10 ملايين دينار غرامة بحقِّ المخالفين لشروط السلامة


تستعدّ مديريَّة الدفاع المدني للعمل لفرض غرامات جديدة تصل إلى 10 ملايين دينار للمخالفين لشروط السلامة مع إغلاق مشاريعهم المخالفة، بينما أكدت أنَّ التعليمات السابقة لم تكن رادعة ما تسبب بزيادة حوادث الحرائق حتى وصلت إلى 29 ألف حادثة خلال العام الحالي.

وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان للصحيفة الرسمية إنَّ "المديرية سعت إلى تعديل بعض التعليمات والإسراع في تطبيقها حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم".

وأوضح أنَّ "التعليمات السابقة كانت غير رادعة مما تسبب بوجود آلاف المشاريع والمحال والمعامل المخالفة لشروط السلامة، وبالتالي كانت هناك زيادة سنوية بمعدل حوادث الحرائق".

وبين بوهان أنَّ "التعديل تضمن غلق المشروع أو المعمل أو المحل بشكل نهائي وعدم ممارسة أي نشاط صناعي أو زراعي أو اقتصادي وعدم افتتاحه لحين إزالة المخالفة وتسلم

شهادة السلامة من مديرية الدفاع المدني، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على صاحب المشروع المخالف".

وذكر أنَّ التعليمات السابقة كانت تنحصر على صاحب المشروع ويتم فرض غرامة قدرها مليون دينار، علما أنَّ الكثير من المشاريع المخالفة ذات واردات مالية عالية، وعليه يتم دفع الغرامة لأنها زهيدة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطاحة بـ6 إرهابيين في نينوى
الدفاع المدني: 10 ملايين دينار غرامة بحقِّ المخالفين لشروط السلامة
الى كل من يدعو الى حكومة الاغلبية وانا منهم
رحلة جديدة لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا
الهايس يتهم الكاظمي بخداع الجمهور بخصوص محاولة اغتياله
حزب كردي يقود حراكا لتشكيل تحالف معارض بالبرلمان المقبل
قيادي في الفتح يعلق على امكانية الغاء الانتخابات العراقية
ثابت بشار: نينوى اصبحت ركيزة اسياسية في تحالف "حسم" بنوابنا العشرة
الحجامي يوضح حقيقة إقالته من دائرة صحة الكرخ
صالح يودع رئاسة الجمهورية.. الوطني الكردستاني يرشح اسماً جديداً للمنصب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك