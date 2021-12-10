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الهايس يتهم الكاظمي بخداع الجمهور بخصوص محاولة اغتياله


دعا الشيخ حميد الهايس رئيس هيئة انقاذ الانبار ، الجمعة ، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى كاظمي الى الكف عن تلفيق الانباء عن قصف منزله وسط المنطقة الخضراء.

وقال الهايس في تصريح صحفي “إن تقرير تحصينات المساحات الخضراء لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وسط مدينة بغداد بقصف بالطائرات المسيرة ليس أكثر من مسرحية أبطالها هم الجمهور . .. من يؤمن بهذه الرواية من أهم الروايات الساخرة.

وأضاف: “هذا الراوي يؤمن كثيرا لأن عملية ترتيب الأمر تتطلب مزيدا من الاحتراف. الكل يعرف ويعلم على وجه اليقين أن موقع الهدف محصن بالكامل ، والهدف محاط بأنظمة صواريخ أمريكية ولا يمكن اختراقه ، فكيف إذن؟ هل اخترقت الطائرة المسيرة هذا النظام وقصفت منزل الكاظمي “.

وتابع: “الأدلة  تؤكد أن عملية استهداف منزل الكاظمي ما هي إلا دراما قبول نتائج الانتخابات ، رغم أنها شهدت العديد من المخالفات الانتخابية ، مبيناً أن” مثل هذه القصص لا تصدقها الشوارع لأن المواطنين يبدأ في الإدراك .. يكذب من حوله وبطريقة رخيصة للبقاء في السلطة.

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