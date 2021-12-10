الأخبار

قيادي في الفتح يعلق على امكانية الغاء الانتخابات العراقية


علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، على امكانية الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة بناء على الطلب الذي قدمه زعيم التحالف هادي العامري.

وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي،في حديث صحفي ، ان "الادلة والوثائق التي قدمها زعيم تحالف الفتح هادي العامري للمحكمة الاتحادية ممكن جداً ومتوقع ان تلغي الانتخابات البرلمانية المبكرة لما فيها من ادلة تؤكد وجود التلاعب والتزوير وكذلك عدم وجود عملية انتخابية رصينة".

وبين ان "هناك دعاوى اخرى قدمت من قبل جهات وشخصيات سياسية اخرى بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ايضا ممكن ان تقبلها المحكمة الاتحادية العليا، ونحن ننتظر ما سيصدر من المحكمة بخصوص هذه الدعاوى، خصوصاً ان قرار الاتحادية سيكون ملزم وغير قابل للطعن".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب كردي يقود حراكا لتشكيل تحالف معارض بالبرلمان المقبل
قيادي في الفتح يعلق على امكانية الغاء الانتخابات العراقية
ثابت بشار: نينوى اصبحت ركيزة اسياسية في تحالف "حسم" بنوابنا العشرة
الحجامي يوضح حقيقة إقالته من دائرة صحة الكرخ
صالح يودع رئاسة الجمهورية.. الوطني الكردستاني يرشح اسماً جديداً للمنصب
بيان جديد للجنة رافضي الانتخابات من 6 نقاط ينتقد مجددا الكاظمي وبلاسخارت
سماحة السيد المدرسي: على الفائزين بالانتخابات أن يؤدوا دوراً إيجابياً في رسم مستقبل العراق
مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق الارهابي المقبور ابو عمر البغدادي
الفتح: بلد المقدسات هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد الدواعش
الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا طفيفا باصابات ووفيات كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك