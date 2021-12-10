صالح يودع رئاسة الجمهورية.. الوطني الكردستاني يرشح اسماً جديداً للمنصب

كشف مصدر سياسي، أنه في ظل رفض الحزب الديمقراطي للقبول بترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية فقد تم طرح اسم مرشح جديد للمنصب.

وقال المصدر إن "الاتحاد الوطني سيطرح اسم القيادي في الحزب، ملا بختيار، كونه يتتمتع بمقبولية من الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني سيجتمع خلال الأسبوع المقبل لحسم أمره من الحراك السياسي القائم حول تشكيل الحكومة المقبلة وشكلها".

وفي وقت سابق، رفض الحزب الديمقراطي قبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهوري.