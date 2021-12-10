أعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق الارهابي المقبور ابو عمر البغدادي في محافظة الانبار.
وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر "ظفرٌ استخباري نوعي قامت به الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة دقيقة وملاحقة أستثنائية في صحراء القائم وشمال الرطبة والكيلو 160, تتمكن من قتل "صهيب حامد الزاوي"، نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق ابو عمر البغدادي، وهو بمعية ما يسمى بوالي الأنبار، ملاحقة مستمرة لفلول وشظايا داعش".
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