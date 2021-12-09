الكشف عن تحركات أمريكية لصنع نسخة جديدة لـ “قسد” داخل العراق

حذر المحلل السياسي السوري أديب عبود، الخميس، من مخططات امريكية صهيونية لصنع نسخة جديدة من مليشيات (قسد) السورية في العراق.

وقال عبود في تصريح ل/ المعلومة/ إن “هناك محاولات مشتركة بين القوات الامريكية والكيان الصهيوني لخلق نسخة جديدة من مليشيات (قسد) المدعومة امريكياً في العراق “، مشيراً الى ان “هناك خطة أمريكية لتوسيع دائرة العملاء داخل المنطقة”.

وأضاف ان “الخطة الامريكية الصهيونية الأخرى تهدف الى تحسين صورة كردستان وجعلها نموذج لتوسيع دائرة التطبيع في المنطقة”.

يشار الى أن قوات سوريا الديمقراطية يشار إليها باختصار “قسد”، هي ميليشيات يغلب عليها الطابع الكردي، أنشأت في الحرب الأهلية السورية وتتلقى دعما أمريكا.