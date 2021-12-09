تحالف عزم يعلنها رسميا: نتطلع لرئاسة مجلس النواب المقبل

اكد تحالف عزم , الخميس , ان ائتلافه مع قوى سياسية وشخصيات مستقلة من مختلف المحافظات تجاوز اكثر من 33 مقعدا، مؤكدا أنه اصبح ندا لتحالف تقدم وانه يتطلع لرئاسة مجلس النواب المقبل.

وقال المتحدث باسم التحالف محمد عبد ربه في تصريح لـ/المعلومة/، “انا لا اريد ان استباق الاحداث للحديث عن المؤتمر الذي سيتم عقده اليوم الا انه سينتج مفاجأت عدة” .

وأضاف عبد ربه، انه “من المؤكد لنا بان الائتلاف الجديد سيتجاوز 33 مقعدا حيث انضمت قوى سياسية فائزة بالانتخابات للتحالف إضافة لعدد من المرشحين الفائزين من المستقلين من مختلف المحافظات”، مؤكدا أن تحالفه “يتطلع لرئاسة مجلس النواب في دورته المقبلة”.

وكانت عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى جميلة العبيدي أكدت في تصريح سابق أن حظوظ رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتجديد ولايته باتت مهددة بعد اعلان تحالف عزم ارتفاع مقاعده من خلال ائتلافه الجديد الى أكثر من 30 مقعدا.