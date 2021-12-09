خبير أمني يحذر من اعلان امريكي “كاذب” بشأن التواجد العسكري

حذر الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، الخميس، من محاولات أمريكية لاستغلال ملف الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لصالح بقاء القوات العسكرية.

وقال الخزعلي، في تصريح ل /المعلومة/، إن “الإعمال الإرهابية مفتعلة سياسيا وبدعم أمريكي يراد منها إبقاء قوات الاحتلال في العراق والالتفاف على مطالب الشعب وقرار البرلمان الخاص بهذا الأمر”.

وأضاف، أن “انفجارات البصرة وكركوك والأجسام الغريبة التي تم رصدها في بغداد بداية المفاجأة الأمريكية على إرغام الحكومة لطلب تمديد تواجد قواتها في العراق”.

وأشار الى ان “هذه الإحداث لن تستمر طويلا إذا ما أعلنت الحكومة الامريكية كذبا عن طلب عراقي لتمديد بقائها في البلاد اكبر مدة متحججة بالظروف الأمنية وعدم قدرة القوات الامنية على السيطرة”.