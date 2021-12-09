بعد الفتح.. الوطنية تتقدم بدعوى للاتحادية من 14 دليلا لالغاء الانتخابات

اعلن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، الخميس، انه تقدم بدعوىً قضائية للمحكمة الاتحادية طَعَنَ خلالها بالعملية الانتخابية.

وذكر الائتلاف في بيان انه “قدّم للمحكمة الاتحادية ١٤ خرقًا فنيًا وادارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي ادت الى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين”.

وأضاف البيان، أن “ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات”.

وطالب الائتلاف في بيانه بضرورة “إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا باحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)”.