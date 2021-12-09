جميلة العبيدي : حظوظ الحلبوسي باتت مهددة بعد ارتفاع مقاعد عزم

اعتبرت عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى جميلة العبيدي , الخميس , ان حظوظ رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتجديد ولايته باتت مهددة بعد اعلان تحالف عزم ارتفاع مقاعده من خلال ائتلافه الجديد الى أكثر من 30 مقعدا.

وقالت العبيدي في تصريح صحفي، إن “اعلان تحالف عزم ارتفاع مقاعده الى أكثر من 300 مقعدا بعد تحالفه مع قوى سياسية فائزة اصبح ندا قويا امام تطلعات رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي”, مؤكدة ان “حظوظ الحلبوسي باتت مهددة”.

وأضافت ان “قضية حصول احدى الرئاسات الثلاث على ولاية ثانية بات من الصعوبة تحقيقه حتى وان تم التوافق عليه داخل أي مكون فان المكونات الأخرى قد تعترض لأن العرف السياسي الذي يسود العملية السياسية بان الرئاسات ياتون بصفقة سياسية واحدة” .

وكان النائب الفائز باسم خشان أن الحلبوسي ارتكب الكثير من الخروق الدستورية خلال فترة توليه رئاسة البرلمان، وبالتالي فأن رئاسة مجلس النواب المقبل أصبحت بعيدة المنال عنه.