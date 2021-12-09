قوى سياسية جديدة تلتحق بالاطار التنسيقي قريباً

أكد تحالف الفتح، الخميس، أن قوى شيعية ترغب بالانضمام الى الاطار التنسيقي قريبا.

وقال عضو التحالف حامد الموسوي في تصريح ل/ المعلومة/ إن “قوى شيعية من خارج الاطار التنسيقي تريد ان تلتحق بالاطار خلال الأيام المقبلة”، مشيراً الى ان “الاطار يطمح بان يكون تحالفي تصميم وتجمع العراق المستقل حاضرين في جميع الحوارات”.

وأضاف، ان “الاطار التنسيقي يمثل البيت الشيعي بما فيها الكتلة الصدرية”، مبينا ان “البيت الشيعي سيتصدر المشهد مرة أخرى”.