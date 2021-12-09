الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في “ولاية جنوب الرطبة”

أطاحت الاستخبارات العسكرية، الخميس، بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان ، “استناداً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمت الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي في ولاية جنوب الرطبة في الانبار”.

وبينت ان “الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من الفوج الرابع لواء المشاة ١٨ تحركت باتجاه الهدف وقبضت عليه بقضاء الرطبة في الانبار”، مؤكدة “تسليمه للجهات المعنية بعد اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقه”.