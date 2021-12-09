البلداوي: المحكمة الاتحادية لا تجزء النظر بالطعون ومن حقها الغاء الانتخابات

اكد عضو مجلس النواب السابق محمد البلداوي, الخميس , ان من صلاحية المحكمة الاتحادية رفض نتائج الانتخابات اذا ما اقتنعت بالطعون المقدمة, مؤكدا ان المحكمة تنظر بالطعون بشكل كلي وليس جزئي.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات نظرت بالطعون المقدمة من افراد دون النظر بالطعون الكلية على مجمل العملية الانتخابية”.

وأضاف ان “هناك من يحاول ربط المادة 93 سابعا التي تشير الى ان واجب المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات”، معتبرا أنه “واهم ولا يفقه بالدستور من يعتقد بان النظر بالطعون ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية”.

وأوضح، أن “الطعون التي قدمها الاطار التنسيقي هي ليست طعون جزئية وانما كلية على مجمل العملية الانتخابية”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية استمعت لمحامي الاطار واحالت جزءا من الطعون الى خبراء للاستشارة”.