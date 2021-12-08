قوة أمنية تقتحم وادي حوران وتشتبك مع عناصر داعش غربي الانبار

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باقتحام مناطق شمال وادي حوران غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/ إن “القوات الامنية اقتحمت مناطق شمال وادي حوران غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من داعش الاجرامي مختبئين داخل انفاق سرية في المناطق المستهدفة”.

وأضاف، أن “العملية جاءت بعد ساعات من وقوع اشتباكات مسلحة بين قوة امنية وعناصر من داعش الاجرامي في المنطقة”.

يشار الى ان طائرات اف 16 قصفت منطقة وادي حوران غربي الانبار “يوم امس، ما ادى الى مقتل 6 من ارهابيي داعش.