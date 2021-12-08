الخدران: الحشد الشعبي اغلق 10 نوافذ شر منعت مجازر دامية في ديالى

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاربعاء، ان الحشد الشعبي اغلق 10 نوافذ شر منعت حدوث اعمال إرهابية ومجازر في مناطق ديالى.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، ان “وجود الحشد الشعبي مؤثر جدا وفعال في مشهد ديالى لافتا الى ان الويته تلعب دوري محوري واساسي في المعركة ضد داعش الارهابي من خلال انتشاره في سلسلة قواطع مهمة كانت ساخنة للغاية قبل وجود الحشد لكن الوضع تغير بدرجة 180 واتجه الوضع للاستقرار والهدوء”.

واضاف ان “الحشد الشعبي اغلق نوافذ شر في 10 مناطق بديالى اهمها تلال حمرين التي كانت تنشط بها خلايا داعش الارهابي لكن الوضع مختلف حاليا مؤكدا بان تضحيات قادة ومقاتلي الحشد منعت مجازر دامية كانت مهيا لضرب مدن وقرى لكن الحشد احبطها من خلال عملياتها العسكرية”.

واشار الى انه “الحشد لاعب اساسي في امن ديالى وعملياته العسكرية تاتي بنتائج مهمة للغاية مؤكدا بان لو لم يكن الحشد موجود لكان الوضع صعب خاصة وان قدراته القتالية كبيرة ويمتلك خبرات متراكمة في قتال داعش في كل المواقع الصعبة”.

وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى ابرزها 24 وهي تقوم بواجبات امنية مهمة للغاية في مكافحة الارهاب”