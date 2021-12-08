نائب فائز: محافظ بابل ضالع بالفساد وسنتجه لفتح ملفاته

حذر النائب المستقل الفائز عن محافظة بابل علي تركي الجمالي، الأربعاء، من الفساد المستشري في المحافظة ، فيما اتهم المحافظ حسن منديل بالضلوع في ملفات الفساد.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وجهتنا المقبلة فتح جميع الملفات المتعلقة بفساد المحافظ الحالي حسن منديل”، مبينا أن “المحافظ يستخدم أساليب الحكمنة والحرمنة وتدوير المدراء الفاسدين”.

وأضاف، أن “الارتباك في الأداء الخدمي والاقتصادي بات واضحا فالاتهامات بالفساد تلاحق محافظ بابل”، مبينا أن “الادارة الحالية لمحافظ بابل سيئة وفاشلة”.

وتابع الجمالي، أن “وجهتنا المقبلة داخل مجلس النواب ستكون محاسبة المحافظ لتورطه بالعديد من قضايا الفساد المالي والإداري”