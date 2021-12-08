الكشف عن تشكيل تحالف سني جديد

كشف القيادي في تحالف عزم المرشح الفائز بالانتخابات، محمد نوري العبد ربه، اليوم الاربعاء، عن انبثاق تحالف جديد سيعلن عنه يوم غد الخميس ويضم اكثر من ثلاثين مرشحا فائزا بالانتخابات الاخيرة.

وقال العبد ربه في حديث صحفي ان "تحالف عزم اتفق مع عدد من الكتل والشخصيات الاخرى الفائزة في الانتخابات الاخيرة من خارج تحالفي عزم وتقدم لتشكيل تحالف جديد سيتم الاعلان عنه يوم غد الخميس".

واضاف العبد ربه، ان "التحالف الجديد سيضم في عضويته عدد من المرشحين الفائزين بالانتخابات الاخيرة والذين يتجاوز عددهم الثلاثين مرشحا فائزا وقد يصل العدد الى اكثر من هذا العدد".