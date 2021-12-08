الاطاحة بثلاث عصابات متخصصة بتهريب القطع الاثرية في بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاربعاء، الاطاحة بثلاث عصابات مكونة من 9 افراد بينهم امرأة، متخصصة في تهريب القطع الاثرية ببابل.

وذكرت الوكالة في بيان أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على ثلاث عصابات مكونة من 9 متهمين من بينهم امرأة في محافظة بابل، بحوزتها 3 قطع أثرية و4 كتب أثرية وعلبة معدنية أسطوانية مخطوطة اثرية، تعود للعصور القديمة، فضلا عن بندقية كلاشينكوف".

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين اقوال المتهمين ابتدائيا وعرض أوراقهم التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 44 الخاصة ب‍قانون تهريب الآثار".