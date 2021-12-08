الجماعة الاسلامية : صالح وهوشيار زيباري صراع نحو الرئاسة

كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الأربعاء، وجود مطالبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتولي رئاسة الجمهورية بعد النتائج التي حققها.

وقال عضو الجماعة، سليم همزة، في تصريح ل /المعلومة/، إن “الديمقراطي الكردستاني بعد فوزه بأعلى المقاعد في كردستان يطالب اليوم بتولي رئاسة الجمهورية وفق العرف السياسي السائد بشأن تولي المناصب الثلاثة”.

ولفت إلى أن “الحوارات الحالية تجري بين الحزبين لاختيار شخصية واحدة إما برهم صالح آو هوشيار زيباري، ولكن لغاية اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن وما زالت الزيارات والمباحثات مستمرة”.

وأشار إلى أن “الكرد في نهاية المطاف سيأتون إلى بغداد بمرشح واحد، وهذا الشأن كردي ولا يمكن التدخل لأي طرف أخر باختيارات الأحزاب الكردية”.

ويجري الحديث في الوقت الحالي على تولي هوشيار زيباري، رئاسة الجمهورية بدلا عن برهم صالح، الذي أثيرت عليه مؤخرا تمسكه بالمنصب رغم حصول الديمقراطي الكردستاني أعلى الأصوات.