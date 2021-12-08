ضبط مواد كيمياوية خطرة ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الاربعاء، ضبط مواد كيمياوية خطرة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط سبع حاويات في ساحة رصيف (27)".

وأوضح البيان، إنه "من خلال الكشف والتدقيق الموقعي، تبين وجود خمس حاويات تحتوي على (مواد كيمياوية خطرة مزدوجة الاستخدام) بالإضافة إلى وجود حاويتين تحتويان على مستلزمات طبية متنوعة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضاف، إنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".