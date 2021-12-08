حسن سالم: الحكومة تضع نصف أجهزتها الأمنية لحماية السفارة الأميركية

اتهم القيادي في حركة عصائب اهل الحق حسن سالم، الأربعاء، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي بوضع نصف أجهزتها الأمنية لحماية السفارة الأميركية.

وقال سالم في تغريدة إن “حكومة منتهية لاتهتم بارواح الناس تضع نصف اجهزتها الامنية لحماية السفارة الامريكية وتنفذ اوامرها بتغيير قادة خلية الصقور”.

وأضاف، أن “الرسالة واضحة وهي: اما الارهاب او القبول بنتائج الانتخابات المزورة والضحية شهداء البصرة الكرام”.

وكان القيادي البارز في منظمة بدر محمد مهدي البياتي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظة البصرة يوم امس رسالة تحمل بصمات استخبارية أميركية بهدف الإبقاء على القوات الأميركية وعدم إخراجها، فيما شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مستقلة عن اية ارتباطات أميركية وخارجية.