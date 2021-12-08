الكلداني: تأجيل العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية حتى إشعار آخر

أكد الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الأربعاء، عن تأجيل العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية حتى إشعار آخر.

وقال الكلداني في بيان ، إنه "في خضم الدعوة الجهادية التي أطلقها الأخ العزيز أبو آلاء الولائي قائد الامين العام لكتائب سيد الشهداء، والتي فيها دق النفير للشباب العراقي للتطوع وانضم أكثر من خمسين ألف من ابناء العراق، وبعدما أعلن الثانية عشرة من يوم ٣١ كانون الأول موعد للعمليات الحاسمة، برز لدى أبناء شعبنا خشية من تحويل موسم الأعياد المباركة إلى حلقة توتر جديدة".

وأضاف، "لما كانت معاركنا السياسية والوجودية الكبرى أعمق من زمان معين، وأصلب من مواقيت، وافق قائد الكتائب، المقاوم الاخ أبو آلاء على تأجيل العمليات العسكرية و التصعيد حتى إشعار آخر".

وتابع، "سائلين الله أن تكون تلك رسالة سلام الى الداخل والخارج من العراقيين، اذ يعبرون إلى العام الجديد، بكل عزم وإرادة واستبشار للمستقبل، بعد عام من الملاحم والمواجهات الداخلية والخارجية، كل المقاومة، التي وُجدت لتصون أهلها، تعمل لبث الأمن والأمان في بيوت شعبنا، وللبقاء في بلادنا ودحر كل ظالم مستبد ومحتل".

وأتم الكلداني، "إن البقاء بحد ذاته مقاومة، ومن هنا، أدعو إخوتي من كل أطياف الشعب العراقي، لتصدح حناجركم بالترانيم، ولتعمّ بيوتكم السكينة بشفاعة القديسة مريم وابنها الآتي ليبعث الدفء على البشرية جمعاء".