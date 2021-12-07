قوة أمنية تشتبك مع إرهابيين وتقتل أربعة منهم في صحراء الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل 4 إرهابيين باشتباكات مع القوات الأمنية، شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار.

وذكرت الخلية في بيان “جرى خلال الأمس عملية استطلاع جوي بطائرات مسيرة على شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار، وبعد رصد مجموعة إرهابية أوعزت إلى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، وأسفرت عن قتل ٦ إرهابيين”.

وأضاف، انه” على ضوء الضربة خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان المذكور والبحث عن أي عناصر إرهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته، وقد تمكنت من محاصرة ٤ عناصر مسلحة من عصابات داعش الإرهابية وقتلهم بعد الاشتباك معهم”.