لجنة الأمن السابقة بشأن الخروقات: الامريكان حولوا المعركة من كردستان الى الجنوب

اتهمت لجنة الامن الدفاع السابقة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بعملية التفجير التي حدث في البصرة والعمليات الإرهابية في كردستان.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح ل/ المعلومة/ إن “الولايات المتحدة هي من وراء العمليات الإرهابية في كردستان، وحولت عملياتها الان الى محافظات الوسط والجنوب لكسب الأصوات وضمان بقائهم في العراق بذريعة محاربة الإرهاب “.

وأضاف، أن “امريكا تحاول ان تكون تصريحاتها بشأن خروج قواتها من العراق متناقضة بين وزير الدفاع الأمريكي والرئيس الأمريكي والسفير في بغداد لخلط الأوراق وانهاء الاتفاق”، مشيراً الى ان “القوات الامريكية اخذت على عاتقها تنويع العمليات الإرهابية في العراق لضمان بقائها”.