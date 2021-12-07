عضو تحالف الفتح احمد الموسوي : لاتخوف لدينا من لجنة الخبراء التي ستنظر بالخروق الانتخابات

اكد عضو تحالف الفتح احمد الموسوي، الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي لديه اطمئنان إزاء لجنة الخبراء التي سيختارها القضاء للنظر بالخروق والمخالفات الانتخابية، لافتا الى ان المحكمة اجلت قرارها للأسبوع المقبل من اجل ان تحصل على الجواب الأكيد من اللجنة الفنية والخبراء بأجهزة الانتخابات.

وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية وبعد تحديدها يوم 13 من الشهر الجاري للنظر بالشكوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فأنها ستستعين بخبراء وفنيين لقول كلمتها بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات والخروق التي حدثت في العملية الانتخابية”.

وأضاف ان “المحكمة الاتحادية تعد الطريق الوحيد الذي بقي لدى القوى التي ترى ان اصواتها قد سُرقت، حيث ان القرار الذي ستصدره هذه المحكمة سيكون ملزما للجميع”.

وبين الموسوي، ان “القضاء العراقي هو من سيختار اللجان الفنية المتخصصة التي ستتخذ إجراءاتها بشأن التلاعب بالنتائج، حيث لن يسمح القضاء بمجيء خبراء مسيسين او تابعين لجهات سياسية”. ا