الفتح يدعو حكومة تصريف الأعمال الى “تحرك فوري” لكشف منفذي هجمات البصرة

دعا تحالف الفتح، الثلاثاء، الحكومة الى التحرك الفوري لكشف الإرهابيين المنفذين لهجمات البصرة.

وقال التحالف، في بيان إن “الحادث الإرهابي الذي استهدف محافظة البصرة الفيحاء مدينة الشهداء وخزين العراق المعنوي والمادي إنما هو دليل على ماتمثله هذه المدينة العظيمة من نقطة ارتكاز في مشروع نهضة العراق وعودته إلى موقعه المتميز إقليمياً ودولياً من جهة، ودليل على أن الإرهاب لازال يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق وشعبه من جهة أخرى”.

ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى “تحمل مسؤلياتها كاملة وإلى متابعة عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وسد جميع الثغرات التي يستغلها الإرهاب والتحرك الفوري لكشف الإرهابيين وإنزال أقصى العقوبات بهم”.