الفايز: الكتل السنية تعيش انقساما داخليا بعيدا عن الاعلام

أكد المرشح الفائز عن تحالف الفتح، عامر الفائز، الثلاثاء، بان “الكتل السنية تعيش حالة من الانقسام الداخلي والبعيد عن الإعلام”.

وقال الفايز، في تصريح ل /المعلومة/، إن “الموقف السني في الوقت الراهن ليس واضحا بشأن ميولهم إلى إي طرف من الإطراف الشيعية بسبب الصراعات الداخلية والبعيدة عن الإعلام والمشهد الشعبي”.

ولفت إلى إن “الحياد هو الموقف الطاغي على الرأي السني من الأغلبية آو التوافقية وينتظرون رجاحة الكفة مع من تكون هل مع الأغلبية في التيار آو التوافقية للإطار ألتنسيقي وبالتالي لا يوجد أي موقف واضح لهم”.

وأشار إلى إن “تقدم وعزم ينتظرون نتيجة الاجتماع الأخير للإطار والتيار والاجتماعات اللاحقة ما سينتج عنها من قرارات لاستغلالها في التحالفات المقبلة”.