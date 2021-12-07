ضبط مجموعة من السيارات المتروكة منذ 2007 في ميناء ابو فلوس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط مجموعة من السيارات المتروكة منذ ٢٠٠٧ في ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة.

وقالت الهئية في بيان، انه " بجهود كبيرة و مثمره وبمتابعة متواصلة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك، اللجان التفتيشية التابعة لقسم التفتيش والرقابة الداخلية وبأشراف مديرها تضبط مجموعة من السيارات المتروكة منذ ٢٠٠٧ في ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحقها وفق قانون الكمارك المرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".