سياسي تركماني: سنغلق جميع الابواب امام مؤامرة كردية لعودة البيشمركة لكركوك

حذر السياسي التركماني فوزي اكرم، الاثنين، من مخطط لعودة البيشمركة إلى كركوك بداعي التصدي للارهاب، مبينا ان جميع الابواب سيتم اغلاقها بوجه تلك المؤامرة.

وقال اكرم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن عودة البيشمركة بعد هجوم ارهابي هو تصعيد خطير ويدل على مؤامرة لايجاد ذريعة لعودة القوات الكردية لكركوك وجميع المناطق المتنازع عليها”.

واضاف ان “ماجرى سيكون فاتحة امام سلسلة من الاجتماعات العاجلة للقوى السياسية التركمانية والعربية لاغلاق الابواب امام أي مؤامرة ضد امن المحافظة”.

وأوضح اكرم، ان “حكومة بغداد تمتلك قوات نخبة استطاعت السيطرة على الارهاب وتدميره وتحرير العراق من عناصر داعش فكيف لها ان تتخلى عن كركوك لصالح المصالح السياسية الضيقة مع القوى الكردية”

وكان مصدر مطلع كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وصول تعزيزات عسكرية مدرعة ضخمة من قوات البيشمركة الى كركوك وبالتحديد الى ناحية التون كوبري بعد هجوم داعشي على قرية لهيبان.