نائب فائز : بلاسخارت تمارس ضغوطا للاسراع بالمصادقة على النتائج

كشف المرشح المستقل الفائز في الانتخابات علي تركي الجمالي ، الاثنين ، عن ضغوط تمارسها مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت للإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تمارس ضغوطات بشأن الإبقاء على نتائج الانتخابات المرسلة للمحكمة الاتحادية والمصادقة عليها باسرع وقت ممكن”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية في طريقها للمصادقة على النتائج النهاية للانتخابات خلال الأيام القادمة ومن ثم يقوم بعدها رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال فترة 15 يوما”.

وأشار الجمالي إلى أن “ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت لاتزال تمارس ضغوط للإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات من أجل طي الانتخابات”.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا امس الاحد ، يوم 13 من شهر كانون الأول الجاري موعدا للنظر بالطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشان تزوير نتائج الانتخابات والغائها.