الإطار التنسيقي يكشف عن رفضه “عروضا مغرية” للتراجع عن الطعون

أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، استمرارها بنهجها في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، فيما كشفت عن رفضها عروضا مغرية مقابل التراجع عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية.

وقال عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “من بديهيات الإطار التنسيقي الاستمرار في الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية بالرغم من العروض والمغريات التي عرضت عليه”.

وأضاف عبد الحسين، أن “هناك تحركات مكوكية سابقة لإقناع الإطار التنسيقي بالحصول على مقاعد اضافية ومكاسب حكومية الا اننا في الاطار رفضنا ذلك”.

وأشار إلى أن “موقفنا في قوى الإطار التنسيقي ثابت وهو ادانة العملية الانتخابية وما رافقها من عمليات تزوير واسترجاع الأصوات المسروقة”.

وكانت حركة حقوق العراقية أكدت في وقت سابق، ثبات موقفها حيال نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، مشيرة الى ان النتائج لم تعبر عن ارادة الناخب.