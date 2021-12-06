نائب سابق: 75% من العراقيين فقدوا ثقتهم بالانتخابات بسبب نتائجها

اكد عضو مجلس النواب المنحل ايوب الربيعي، الاثنين، أن 75% من العراقيين فقدوا ثقتهم بالانتخابات بسبب نتائج تشرين الاول.

وقال الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” نتائج انتخابات تشرين الاول كانت مخيبة للامال وهي الاسوء في كل الدورات الانتخابية بسبب الاخطاء والاشكالات التي رافقتها وخاصة ما يتعلق بالسيرفرات والمنظومة الالكترونية في المحطات الانتخابية”.

واضاف الربيعي،ان” 75% من العراقيين فقدوا ثقتهم بالانتخابات بسبب النتائج التي تظهر بان امر ما حصل من وراء الكواليس”، مشيرا الى ان “كل الشكاوى التي قدمت لم نر اي نتائج لها وهناك 6 علامات استفهام كبيرة قدمت مؤخرا الى المحكمة الاتحادية للنظر بها”.

واشار الى انه “لا يمكن بناء مسيرة سياسية على انتخابات مشكوك في نتائجها والمفوضية لم تقدم شروح وافية حيال ماحصل من اشكالات رافقت العملية الانتخابية”.